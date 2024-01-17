حبس متهمين بالاتجار في العملة بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي، التربح غير مشروع في مجال النقد الأجنبي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وأمرت بالتحفظ علي العملات، لفحصها، والتحري حول نشاطهم الإجرامي، والإستعلام عن إقامتهم من السفارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية بالسيدة زينب .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.