الميلاد والعمل والمرض والوفاة.. محطات مشتركة بين دلال عبدالعزيز وسمير غانم

لم يكن الراحلان دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائيا عاديا، ليس فقط على المستوى الفني ولكن أيضا في الحياة العادية، حيث جمعهما الكثير من المحطات المشتركة.

فشهد شهر يناير مولد الفنانين حيث ولدت الفنانة دلال عبد العزيز في مثل هذا اليوم ١٧ يناير عام١٩٦٠ ، فيما ولد زوجها الفنان سمير غانم في الشهر نفسه يوم ١٥ ، ولكن قبلها بما يقرب من ٢٠ عاما.

العمل أيضا كان محطة مشتركة بينهما ، حيث كان أول لقاء فني جمعهما هو مسرحية اهلا يا دكتور، و بدأت القصة عندما رشح جورج سيدهم، دلال عبد العزيز كبديلة للفنانة آثار الحكيم لبطولة المسرحية التى يقدمها سمير غانم، وبعدها ذهبت دلال إلى مسرح الهوسابير وبالفعل قدّمت بروفة المسرحية ونال اداىها إعجاب الجميع.

واستمر عرض المسرحية 4 سنوات يعرضان المسرحية، وخلال هذه الفترة اقتربا من بعضهما وزاد اعجاب كل منهما بالآخر ،و كانت دلال، تطلب منه أن يعيدها لمنزلها بعد الانتهاء من العرض المسرحي، ليجمعهما الحب أيضا وينتهي الأمر بالزواج ، مع انتهاء عرض المسرحية عام 1984، وانجب ابنتيهما دنيا وإيمى.

وعلى صعيد العمل ، فجمع النجمين أكثر ١٩ عملا فنيا بين السينما والتلفزيون والمسرح ،منها في الدراما التليفزيونية عائلة أستاذ أمين 2005، سيت كوم عبدالحميد أكاديمى 2005، الكبير الجزء الثالث وظهرا كضيوف شرف، لهفة 2015، نيللى وشيريهان 2016، بدل الحدوتة تلاتة 2019" بالإضافة إلى الأعمال السينمائية والمسرحية.

و جمع المرض أيضا الثنائي حتى فارقا الحياة، متأثرين بإصابتهما بفيروسكورونا ، حيث رحل الفنان سمير غانم في 20 مايو 2021، عن عمر ناهز الـ84 عاما ، وبعد مايقرب من ٣ أشهر شهد العام نفسه وفاة الفنانة دلالعبدعلى في ٧ اغسطس 2021.





