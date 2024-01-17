كولر يدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 "فيديو"

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، وخالد بيبو مدير الكرة بالنادي، على زيادة مستشفى سرطان الأطفال 57357 اليوم الأربعاء لدعم الأطفال.

وتواجد كولر برفقة خالد بيبو صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى سرطان الأطفال وكان في استقبالهما مسئولو المستشفى.

وحرص مارسيل كولر على التقاط الصور مع الأطفال وقدم لهم الهدايا لدعمهم والتخفيف عليهم.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء على أن يستأنف الفريق المران غدا استعدادا للارتباطات المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

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