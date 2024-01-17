صرف إعانة مالية لسيدة من صندوق الخدمة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بصرف إعانة مالية عاجلة من صندوق الخدمة بالمحافظة، لمساعدة إحدى السيدات، نظراً لظروفها المادية والاجتماعية، حيث أنها منفصلة عن زوجها ولديهم 5 أبناء في مراحل التعليم المختلفة من بينهم طفلة لديها إعاقة ذهنية، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يحرص على عقده، المحافظ، بشكل أسبوعي، في حضور المعنيين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية والتنفيذيين المختصين بديوان عام المحافظة ، حيث حضر لقاء اليوم مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

واستمع المحافظ لشكوى المواطنة التي تقيم بإحدى قرى مركز بني سويف، وتتقاضي معاش تأمينى لا يفى باحتياجات وأعباء أبنائها، فضلاً عن تأخرها في سداد قرض اقترضته من أحد البنوك، وتعثرها في سداد الأقساط، بسبب ضائقة مالية تمر بها أسرتها، حيث قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة، فضلاً عن التوجيه بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية لبحث حالة السيدة واتخاذ ما يمكن من إجراءات لمساعدتها في تجاوز مشكلتها، خاصة المساهمة في الإسراع بسداد الأقساط المتأخرة، وتوفير ما يلزم من دعم ورعاية وحماية اجتماعية مراعاة لظروفها.