برلمانية: تنفيذ مشروعات تنموية زراعية في سيناء تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية زراعية في سيناء، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية لديها رؤية شاملة لجعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا، وتحرص على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن العمل الحقيقي لتنمية سيناء بدأ في عهد الرئيس السيسي، بالقرار الاستراتيجي بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلي جنب مع دحر الإرهاب في عام 2014.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن اتجاه الدولة لعمل تنمية شاملة في سيناء في مختلف المجالات رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء، وأن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.