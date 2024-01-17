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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا .. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بالدقهلية

جانب من اجتماع وكيل
جانب من اجتماع وكيل الوزارة استعدادا لإمتحانات الاعدادية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها اليوم الأربعاء عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهادة الاعدادية غداً الخميس والتى تستمر حتى ٢٥ يناير .

وأضاف البيان أنه سيؤدى الامتحان غدا ١٠٨ ألف ٣٧٧ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية و١٥٧٩ طالب وطالبة بالاعدادية المهنية وطلاب التربية خاصة و ٦٢ طالب وطالبة بمدارس الصم وضعاف السمع و٤ طلاب بمدرسه النور للمكفوفين امام ٥٩٠ لجنة ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية عام الامتحانات  بنظام البوكلت.

 وكان ناصر شعبان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد عقد اجتماعا أمس مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، عبر الفديو كونفرانس بحضور إبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمقرر أن تبدأ غدا الخميس الثامن عشر من يناير الجاري، وتنتهي الخميس الخامس والعشرين من نفس الشهر.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لمحاولات غش، وأكد على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بكل هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه شعبان خلال الاجتماع بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الامتحانات وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

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