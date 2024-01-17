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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص نصبوا على سيدة بالمقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقة المقطم.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات بتضررها من “أحد الأشخاص” لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخران واستبدال المبلغ وإنصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن السوق المصرفي القبض على 3 اشخاص