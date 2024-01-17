طلب إحاطة لتوضيح حقيقة نقص الأدوية

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء وصول نسبة نقص الأدوية إلى 40 %، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأدوية ولكن فى عدم توافرها بسبب استيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعات الأدوية.

وطالب قاسم، في طلبه، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبّد الغفار وزير الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية.

وأشار إلى أن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب كشف عن وجود نقص يصل لـ40% من الأدوية المصرية في السوق المصري.

وتساءل عضو مجلس النواب، لماذا لا تقوم الحكومة بوضع خطط لإنشاء المزيد من مشروعات صناعات المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.

كما طالب من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لإنشاء عدد من مصانع وشركات تصنيع المواد الخام الدوائية مع التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلاً.