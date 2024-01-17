انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية فى السويس 

انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمدارس السويس، اليوم الأربعاء، في 86 لجنة عامة على مستوى الأدرات التعليميه الثلاثة " جنوب - شمال- الجناين"

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عدهم 14790 طالب وطالبة، امتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية فى 86 لجنة عامة و737 لجنة فرعية و 18 لجنة خاصة.

قال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ان عدد الملاحظين الذين سيشاركون في اعمال الامتحانات 2044 ملاحظ، مضيفا أن المديرية وفرت كافة الوسائل فى اللجان من أجل توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب الامتحانات.

وأضاف عمارة فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المديرية شكلت لجان لمتابعة سير الامتحانات وتذليل على أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، كما حذر من اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، مشيرا إلى إحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلى النيابة العامة.

