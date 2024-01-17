مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات قطار بمدينة طلخا في الدقهلية

لقيت سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصرعها، صباح اليوم الأربعاء، دهساً أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بمصرع سيدة دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكه الحديد بمدينة طلخا أمام مصنع عقل.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث طلخا وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى نادية سعد الحسينى ٣٨ عاما ومقيمة قرية ميت عنتر التابعة للمركز.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.