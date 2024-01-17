البحرية البريطانية: تطالب السفن بتوخي الحذر عقب رصد نظام جوي مسير

طالبت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفن التي تمر في البحر الأحمر بتوخي الحذر عقب رصد نظام جوي مسير مجهول الهوية تم رصده قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO": "تلقت UKMTO تقارير عن نظام جوي مسير مجهول الهوية شوهد على بعد حوالي 150 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية".

وأكدت أن "السلطات تحقق في الأمر، كما يجب على السفن توخي الحذر والإبلاغ عن الاشتباه بأي نشاط ".

وانخفضت أعداد السفن المارة عبر باب المندب بالبحر الأحمر إلى أكثر من النصف منذ يوم الجمعة الماضي إلى نحو 114 سفينة مقارنة بالفترة المماثلة من الشهر السابق والتي كانت نحو 272 سفينة، وفقا لبيانات تتبع السفن التي رصدتها بلومبرج.

جاء ذلك بعدما نصحت القوات البحرية المشتركة، التي تضم القوات البحرية البريطانية والأمريكية، السفن التجارية بالابتعاد عن منطقة الخطر، وكانت القوات قد قصفت أهدافًا في اليمن لمحاولة قمع الهجمات على السفن التجارية ما أثار مخاوف بشأن الأعمال الانتقامية.

شهدت ناقلات الغاز أكبر انخفاض بنسبة وصلت 96% عن الشهر الماضي، تليها سفن الحاويات والسفن التي لا تندرج ضمن أي من الفئات الأخرى، حيث انخفض كلاهما بنحو 80%، وانخفضت أعداد ناقلات النفط التي تمر عبر المنطقة بنحو 55% عما كانت عليه قبل شهر.

كانت ناقلات البضائع السائبة هي الأقل تأثرًا، بانخفاض 25% عن الشهر السابق.

توقفت أكثر من 20 سفينة شرق خليج عدن، وغيرت العديد منها مسارها بعد أن أصدرت القوات البحرية المشتركة تحذيرها.

وفي حين انخفض عدد الشحنات بشكل حاد، تراجعت أعداد ناقلات النفط من روسيا بنسبة أقل بكثير، كما أعلنت العديد من السفن عن علاقتها مع الصين على أمل الإبحار بأمان، وأشار آخرون أيضًا إلى أنهم لم يشاركوا في التجارة مع إسرائيل.