ماكرون: استمرار حرب غزة سيؤثر على أمن إسرائيل على المدى الطويل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن استمرار حرب غزة سيؤثر على أمن إسرائيل على المدى الطويل، وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، "أقول ذلك لأنه يصب أمنيا في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما الاستمرار في شن عمليات كما تشن الآن يشكل مخاطرة على المدى الطويل نظرا لما يخلفه في المنطقة برمتها على أمن إسرائيل نفسها".

وتابع "سنواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف لإطلاق النار وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس"، وجدد إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.