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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رجال الإسعاف بالفيوم يعيدون 2 مليون جنيه عثروا عليها بحوزة مصاب في حادث

رجال مرفق إسعاف الفيوم
رجال مرفق إسعاف الفيوم
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عثر رجال مرفق إسعاف الفيوم على مبلغ مالي يقدر بقيمة 2 مليون جنيه داخل سيارة ملاكي عقب إنقلابها بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بحوزة مصاب أثناء نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

كان مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، تلقي بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور اتجاه قبلي.

وتبين إصابة مواطن وعثر رجال الإسعاف علي مبلغ مالي بالسيارة يقدر بـ2 مليون جنيه، وتم تسلميه إلى الشرطة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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