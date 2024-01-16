نادي نجيب: من الصعب تحديد سعر الذهب لعدم وجود حالة عرض عليه

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن الذهب سلعة حساسة وأي حدث أو ادعاء يؤثر به لأنه سلعه عالمية وخاصة بالأونة الأخيرة وُجد ارتباك بالسوق الذهبي حيث تردد الناس في عملية البيع والشراء عليه.

وأضاف «نجيب» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخلاصة» تقديم الإعلامية هبة جلال، المذاع عبر قناة «المحور»، أنه اصبح من الصعب تحديد سعر الذهب وصعوبة تحديد العرض والطلب عليه، لافتا الي وجود ذبذبة بالسوق وعدم استقرار وانه عندما لا يكون هناك عرض سيكون سعر الذهب مرتفع وعند وجود عرض سيصبح سعره منخفض.

وتابع: «سعر الذهب عيار 24 الأن يصل حتي 3800 جنيه، ومن المتوقع أنه سيصبح 4000 جنيه؛ لأن العرض ضعيف على سلعة الذهب».