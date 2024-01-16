وزارة الرياضة للنواب: خاطبنا البنوك لمعاينة مراكز الشباب بالبحيرة لتركيب ماكينات صراف آلي

استكملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن المشكلات التي تواجه عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة.

واستهلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري بشأن الموافقة على إنشاء مقرات لبعض مراكز الشباب التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكذلك بحث مشاكل مراكز شباب مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

ومن جانبه عقب الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة، أنه لنسبة لمركز شباب علقام تم إنشاء مقر إداري وملعب نجيل صناعي وفيما يخص مركز شباب مدينة كوم حمادة تم الانتهاء من استكمال المدرجات وإحلال غرف خلع الملابس وتجديد الملعب القانوني.

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد مراكز شباب (بيبان – النقيدي ضمن مشروع مراكب النجاة لافتا إلي أنه بالنسبة إلى مركز شباب بريم فتم الانتهاء من إحلال وتجديد ملعب النجيل الصناعي وفيما يخص مراكز شباب (واقد – كفر بولين): تم إدراج احلال وتجديد ملاعب النجيل الصناعي.

واكد وكيل وزارة الشباب بالبحيرة ان مراكز الشباب (أبسوم الغربية – البلاكوس) تم إدراج المباني ضمن خطة الوزارة للعام المإلى 2024/2025 وان مراكز شباب (البلاكوس – مغنين – أبو الخاوي – كفر غانم – محلة أحمد): تم إدراج تنجيل الملاعب ضمن خطة الوزارة المركزية للعام المالي 2024/2025.

وأوضح أن المركز الإداري بكوم حمادة تم مخاطبة مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية بشأن طرح الفرص الاستثمارية، وكذلك تم إرسال خطاب للبنك الأهلي لمعاينة مراكز الشباب بمحافظة البحيرة لإمكانية تركيب ماكينات صراف آلي.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع باستثناء مركز شباب الصواف من شرط المساحة الخاص بإشهار مراكز الشباب والذي ينص على توافر مساحة 1500 م2، حيث تبلغ المساحة الحالية للمركز 1400 م والتزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ما ورد بخطتها الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بشأن مراكز شباب مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والتي تم اخطار النائب مقدم طلب الإحاطة بها، على أن يتم البدء في إنشاء ملعبي مركزي شباب مغنين والبريجات واللذين كانا مدرجين بتلك الخطة في مطلع العام المالي 2024/ 2025.