بوتين يهدد أوكرانيا بـ "ضربة قاضية" حال استمرار النزاع

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قد تتعرض لـ "ضربة قاضية" في حال استمرار النزاع، مؤكدًا أن المبادرة على الجبهة الحربية الآن باتت "تمامًا" تحت سيطرة القوات الروسية.

وفي إحاطة تلفزيونية، قال بوتين: "لم يكن هجوم أوكرانيا المضاد ناجحًا فقط، بل أيضًا أصبحت المبادرة على الجبهة تمامًا في أيدي القوات المسلحة الروسية.

وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن مكانة دولة أوكرانيا قد تتعرض للضربة القاضية والفاصلة".

وأضاف بوتين أنه يعتبر من "المستحيل" إلغاء المكاسب العسكرية التي حققتها روسيا في أوكرانيا، معتبرًا أن الأفكار التي تُطرح من قبل أوكرانيا تشكل "عراقيل" لعملية السلام، في إشارة إلى احتمالية مفاوضات السلام.