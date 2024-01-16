رئيس البورصة السلعية: مخزون السلع الاستراتيجية يصل لـ6 أشهر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر ان متوسط المخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية تصل إلى 6 اشهر حيث نجحت وزارة التموين فى التعاقد وتوفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تامين مخزون من السلع الأساسية طوال الوقت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر واحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر تساهم البورصة فى الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع