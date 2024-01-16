على رأسهم خالد النبوي.. تعرف على أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

بدأ النجم خالد النبوي تصوير المشاهد الخاصة بمسلسله الرمضاني الجديد «إمبراطورية ميم»، المأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمد سلامة، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد 20 بطل وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحا، وهما: هاجر السراج، ونور النبوي، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وعمر زهران، ومحمد محمود عبدالعزيز، وأدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، وعبدالله سعد، وريمون توفيق، ومحمد محمود عبد العزيز، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وأحمد السلكاوي، وباتع خليل، وليلى عز العرب، ومحمود حافظ، ونشوى مصطفى، وأحمد عنان، ومحمود فايز.

ويعد هذا التعاون الثاني بين النجم خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، بعد مسلسل «راجعين ياهوى».