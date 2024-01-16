عشماوي: تداول 105 ملايين طن لنحو 9 سلع منذ بدء البورصة السلعية

أعلن رئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي أنه تم تغيير اسم البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر؛ وذلك لتجنب الخلط بينها وبين البورصة المصرية لتداول الأسهم.

وأضاف خلال المؤتمرالصحفي الذى عقده اليوم أنه منذ بدء التداول بالبورصة السلعية في 27 نوفمبر 2020 تم تداول 105 ملايين طن من لنحو 9 سلع في 210 جلسات، وتنفيذ ما يقرب من 19 ألف عملية بإجمالي 19 مليار جنيه.

الإفصاح والشفافية بيعا وشراء

وأكد عشماوي أن الغرض من إنشاء البورصة السلعية هو خلق سوق منظم لتداول السلع وتحويل الأسواق الغير منظمة الى أسواق منظمة مؤكدا ان البورصة تعد احد الادوات التى تستخدم في ضبط الأسعار لأن نتاج التداول يتم الاعلان عنه بيعا وشراء.

وتابع عشماوي أن التداول في البورصة السلعية يختلف من سلعة إلى سلعة ، فتداول القمح يختلف عن تداول الذرة كذلك يختلف عن تداول الردة والنخالة فلكل سلعة خصائصها .

وأشار إلى أن أهم ميزة من ميزات البورصات السلعية هو ايجاد علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، بالتالي تقلل الوسطاء في سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير واحصاءات دورية عن السلع، كما أنها آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال ايجاد سعر استرشادي للسلعة

وتابع عشماوي أن اجمالي عدد الشركات المسجلة في منصة البورصة السلعية بلغ1450 شركة فيما بلغ عدد المتداولين نحو 500 شركة اي نحو 30% من الذين سجلو يتم تداولهم على المنصة .

وأوضح عشماوي انه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، مشيرا إلى أنه يتم تداول القمح في جلستين اسبوعيا (الاحد والأربعاء) لافتا إلى وجود نحو156 مطحن عام وخاص تم تسجيل 139 مطحن تقوم بالتداول وبلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن

وفيما يتعلق بسلعة الذرة الصفراء قال عشماوي ان عدد الشركات المتداولة على المنصة بلغ 62 شركة بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه من خلال تداول 129 ألف طن بعدد عمليات بلغ 555عملية.

وتابع عشماوي فيما يتعلق بالذرة والنخالة بلغ عدد الشركات المتداولة نحو 27 شركة باجمالي تداولات بلغت 127 مليون جنيه من خلال تداول12.7 ألف طن من خلال 58عملية.

وأوضح أن اجمالي عدد الشركات المتداولة للنخالة بلغ 43 شركة بقيمة 146 مليون جنيه من خلال 17 ألف طن بعدد عمليات 114 عملية.

وفيما يتعلق بسلعة السكر قال عشماوي انه تم تسجيل 209 شركات بقيمة 4.5 مليار جنيه من خلال تداول 183 ألف طن عبر 891 عملية.

ولفت انه تم تداول الذهب والفضة في جلسة واحدة حيث تم تداول 142 كيلو جرام من الذهب بنحو 65 لوط بقيمة 341 مليون جنيه فيما تم تداول نحو 100.9 كليو جرام فضة بقيمة 207ملايين جنيه .