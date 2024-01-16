كأس أفريقيا 2023.. المساكني ومعلول في تشكيل تونس أمام نامبيا

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الذي يخوض به مواجهة ناميبيا بعد قليل على ملعب مدينة كورهوجو ضمن مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من البطولة الأفريقية، رفقة كل منتخبات جنوب إفريقيا ومالي، بالإضافة إلى ناميبيا.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.

خط الوسط: انيس بن سليمان – إلياس السخيري – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: يوسف المساكني – إلياس عاشوري – طه ياسين الخنيسي.