محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كل سُبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.

وبحسب بيان، تابع “بشارة” الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي ستنطلق غدًا الأربعاء.

حيث سيؤدي أكثر من ٢٨ ألف طالبًا وطالبةً الامتحان من خلال ١٦٧ لجنة فرعية موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد على جميع الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة؛ لسير عملية الامتحانات في سهولة ويسر.

وأشار إلى ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة الطلاب.

ومن جانبه، شدد بحيري على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.