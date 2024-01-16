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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية يلتقى قائد القوات البحرية لجنوب أفريقيا
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التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى قائد القوات البحرية لدولة جنوب أفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .
وذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة. تناول اللقاء مناقشة عددا من موضوعات التعاون الثنائى بين القوات البحرية لكلا الجانبين ، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية .
 

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القوات البحرية الفريق أشرف عطوة التعاون العسكري