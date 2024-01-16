قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي

التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى قائد القوات البحرية لدولة جنوب أفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .

وذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة. تناول اللقاء مناقشة عددا من موضوعات التعاون الثنائى بين القوات البحرية لكلا الجانبين ، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية .

