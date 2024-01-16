التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى قائد القوات البحرية لدولة جنوب أفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .
وذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة. تناول اللقاء مناقشة عددا من موضوعات التعاون الثنائى بين القوات البحرية لكلا الجانبين ، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية .
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قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي
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التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى قائد القوات البحرية لدولة جنوب أفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .
التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى قائد القوات البحرية لدولة جنوب أفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .