السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين، قد أعلن أن النقابة المصرية ستعد ملف لترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية المقدمة من اليونسكو، موضحًا أنه تم ترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.

وأشار البلشى إلى أن ترشيح الدحدوح يأتى تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة، وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة.