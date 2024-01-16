32 ألف طالب يستعدون لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث تجهيز عدد ١٥٨ لجنة تستقبل عدد ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير وحتي ٢٤ يناير ٢٠٢٤ وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور بناء على توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنال عوض محافظ دمياط، بالإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لسير الأمتحانات والعمل على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لاداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأكد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م مضيفا، ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت برفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وقال "وكيل الوزارة" انه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الادارات التعليمية وعددها ١٥٨ لجنة بعدد ١٠ إدارة تعليمية تستقبل ٣٢ ألف ٤٥٦ طالب وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير ولمدة اسبوع حتي ٢٤ يناير ٢٠٢٤

وأضاف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على الخروج بأفضل صورة للامتحانات حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات وكذا التعاون مع الوحدات المحلية لرفع كافة صورالاشغالات ونظافة محيط المدارس، ومع صحة دمياط لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ وذلك لخروج الامتحانات بالشكل اللائق بمحافظة دمياط.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.

وأشار "عبد الرؤوف" إلى أنه سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة مع مديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بإنتظام ونظام وسهولة ويسر.

وشدد "وكيل الوزارة" على محاربة كافة صور الغش واشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين للجان وكذا كافة الاجهزة الاليكترونية مع إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا ويتقدم وكيل تعليم دمياط بخالص الامنيات بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات وان تكلل جهودهم بالنجاح والتفوق