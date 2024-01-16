محافظ دمياط تتفقد المزرعة السمكية في الرطمة

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المزرعة السمكية بالرطمة التابعة للمحافظة، للوقوف ميدانيًا على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الجارى تنفيذه بعدد ٣٦٠ فدانا بالمرحلة الأولى.

واستهلت " المحافظ " الزيارة بتفقد حضانات الاستقبال التى تستقبل أنواع مختلفة من الزريعة، حيث تُعد الحضانات من المراحل الهامة للاستزراع السمكى وفقًا لعدد من المعايير والمتطلبات، كما ناقشت آلية تنفيذ عدد من الخطوات للوصول إلى أفضل الأساليب للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة الانتاجية وأيضًا استزراع أنواع مختلفه من الأسماك والجمبري.

وفى سياق متصل،تابعت " الدكتورة منال عوض " ميدانيًا نسب التنفيذ بمشروع التطوير الذى يضم ١٨ حوض للاستزراع السمكى بمساحة ١٥ فدان للحوض الواحد ، كما اطلعت على خطة التنفيذ لإنشاء الأحواض، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر ويجرى العمل ، بكافة محاور المشروع الذى يتضمن أيضًا بوابات رى و قنوات صرف وتوزيع .

وأكدت " محافظ دمياط " حرص المحافظة على وضع إستراتيجية ومنهجية محددة للتطوير بالتوازى مع وضع خطة للتشغيل الأمثل للمزرعة لزيادة معدلات الإنتاج بها وبما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي .



استقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية .

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN ) ،التابعة للخط الملاحي ( ONE ) والتي ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 366 م و بعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

