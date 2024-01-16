مخاوف من تصاعد التوترات بعد استهداف الحوثيين سفينة تابعة لأمريكا قبالة سواحل اليمن

أطلق الحوثيون صاروخًا أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة قبالة سواحل اليمن في خليج عدن، بعد أقل من يوم من إطلاقهم صاروخ "كروز" مضاد للسفن باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية الثلاثاء.

وأدى الهجوم على السفينة "Gibraltar Eagle"، الذي تبناه الحوثيين، إلى تصعيد التوترات التي تجتاح البحر الأحمر بعد الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد الحوثيين.

وقالت الهيئة البريطانية المعنية بعمليات التجارة البحرية، التي تشرف على مياه الشرق الأوسط، إن الهجوم وقع على بعد 110 أميال (177 كيلومترا) جنوب شرق عدن. وأضافت أن قبطان السفينة أفاد بأن “جانب السفينة أصيب بصاروخ”.

وقالت شركتا الأمن الخاصتان "أمبري" و"درياد جلوبال"، في تصريحات نشرتها الوكالة، إن السفينة " Gibraltar Eagle"، وهي ناقلة سوائب كانت ترفع علم جزر مارشال. واعترفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت لاحق بالهجوم.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن “السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة”.

كما أصدرت الإدارة البحرية الأمريكية، التابعة لوزارة النقل، تحذيرا من استمرار "درجة عالية من المخاطر على السفن التجارية" التي تسافر بالقرب من اليمن.

وأشارت الوكالة إلي أنه ليس من الواضح حاليا ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجمات الأخيرة، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: “إنه لن يتردد في توجيه مزيد من الإجراءات لحماية التدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة”.