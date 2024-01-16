كولر يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعيين راحة من التدريبات غدا الأربعاء لمدة 24 ساعة، ‏في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة القادمة.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏