بالصور.. وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير بمستشفى صدر إمبابة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار موعد التسليم المقرر أن يكون نهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والرعاية، ووجهات المركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر بمستشفي إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

وأضاف عبدالغفار، أن التطوير يتضمن غرفتين للعمليات، وغرفة رعاية بطاقة استيعابية 4 أسرة وغرفة إفاقة، ومكاتب إدارية، ومصعد وغرفة طبيب، بالإضافة لغرفة مدير العمليات، مشيرا إلى أن أعمال التطوير بدأت في شهر أكتوبر عام 2023، ومن المقرر أن تنتهي في سبتمبر من العام الجاري بقيمة تعاقدية 110 مليون و321 ألف جنيه.

وأشار عبد الغفار، أن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 4200 متر، مقسمة علي 3 مبان (رئيسي، وعيادات، ومعامل وأشعة)، بطاقة استيعابية 72 سرير، مقسمين إلي 52 سرير داخلي، و5 أسرة طوارئ، و5 أسرة رعاية متوسطة، و10 أسرة رعاية مركزة، مشيرا إلى أن المستشفى تضم تخصصات ( المناظير، وعمليات الصدر، ووظائف تنفس، واشعة الإيكو، ومعمل غازات الدم).

حضر الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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