الأمن يواصل ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة في مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (حارس فيلا - كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وزوجته) لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية- ومجموعة من المصوغات "ذهبية، ألماظ") من داخل إحدى غرف الفيلا عملهما.. واعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن المسروقات وهاتفى محمول قاما بشرائهما من متحصلات الواقعة.

- ضبط (سائقَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".. لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى) من مالك شركة حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.