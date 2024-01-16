"نيوتنكس" تكشف عن مستقبل الحوسبة السحابية في مصر

أعلنت شركة نيوتنكس، العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة، عن اختيار القاهرة كمركز رئيسي لانعقاد مؤتمرها الدولي "Nutanix .Next on Tour" في الشرق الأوسط.

ويهدف المؤتمر، الذي سيعقد في 18 يناير، إلى تسليط الضوء على تجارب استثنائية وابتكارات رقمية في تشغيل التطبيقات وإدارة البيانات باستخدام حلولها المتقدمة.

وتركز نيوتنكس حاليًا على الاتجاهات الحديثة، مثل حلول الذكاء الاصطناعي وتزايد كميات البيانات، وتتوقع زيادة في طلب حلولها. في مؤتمرها، ستتناول الشركة قضايا إدارة تكاليف الحوسبة السحابية، وتعرض حلولها لمساعدة العملاء في التحكم في تكاليفهم.

ومن المقرر، أن يجمع المؤتمر قادة شركة نيوتنكس وخبراء دوليين في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى شركاء دوليين ومتحدثين من كبرى الشركات الدولية. وتسلط الشركة الضوء أيضًا على مسؤولي التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في مختلف القطاعات.

من جهته، أكد مدير نيوتنكس في مصر، مجيب عبد الرازق، أهمية السوق المصري ونموه الكبير، ويشدد على أن تكنولوجيا الحوسبة السحابية أصبحت أولوية للشركات والحكومات، وتعتزم الشركة تقديم حلول مبتكرة لخدمة القطاعات الرئيسية في مصر.

وتبرز شركة نيوتنكس جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال إطلاق مبادرة .Heart لدعم مؤسسة مجدي يعقوب في مصر.

ويُذكر أن مؤتمر، Next on Tour يعقد في مختلف أنحاء العالم، وبعد القاهرة، سيستمر في برشلونة خلال مايو المقبل.