تايلاند تحتفل بيوم المعلم.. ومراسم خاصة تقديرا لدورهم

يخصص العالم يوم 5 أكتوبر من كل عام للاحتفال بيوم المعلم، ولكن هناك بعض الدول تحتفي بيوم مختلف كعيد قومي لمعلميها مثل دولة تايلاند.

تحتفل دولة تايلاند اليوم 16 يناير من كل عام بيوم المعلم، ويكون له مراسم خاصة كتعطيل الدراسة وإعداد الاحتفالات المختلفة لتكريم المعلمين وتنظيم الفعاليات وتقديم الهدايا، تقديرًا لدورهم الجلل في الحياة التعليمية لطلاب المدارس والحرص دومًا من خلال ذلك اليوم الحث والثناء على أهمية المعلم في رفعة شأن البلد وتقدمها ويكون هذا الاحتفال بإشراف الحكومة ومشاركة بعض شركات القطاع الخاص.

وتحرص تايلاند على الاهتمام بأعياد قومية تخصها وحدها لتقديرها لجميع مناحي الحياة، كيوم المخترع، ويوم العلوم، ويوم قدامى الحرب، ويوم الحفاظ على التراث.

ويعتبر التعليم في تايلاند إلزاميًا لمدة 9 سنوات بموجب الدستور، ومجانيًا لمدة 12 عاماً، تشرف عليه الحكومة، وأيضًا القطاع الخاص، وهو مساهم بشكل كبير في البنية الأساسية التعليمية في البلاد.