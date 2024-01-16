المرور: كثافات مرورية أعلى الدائري والكورنيش (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» والمذاع على فضائية «مصر الأولى» لتفاصيل الحالة المرورية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن ميدان عبد المنعم رياض يشهد كثافات نسبية في شوارع متفرقة، بينما توجد سيولة مرورية في شوارع أخرى، وتوجد كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه للمؤسسة تظهر عليه بعض الكثافات المرورية، وهناك كثافات مستمرة أعلى كوبري أكتوبر حتى طريق العباسية.

وأضافت، أن هناك بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات مرورية في محور 26 يوليو أمام القادمين من ميدان لبنان، بينما الاتجاه المعاكس يشهد كثافات بسيطة ومتحركة، وهناك كثافات مرورية مرتفعة في شارع فيصل وتوقف في حركة سير السيارات في اتجاه المريوطية.

وعن الحالة المرورية في محافظة القليوبية، يفضل الاستمرار في طريق شبرا بنها الحر أمام القادمين على طريق الإقليمي من محافظات الدلتا مثل المنوفية، لعدم تواجد أي كثافات مرورية عليه، ومنه إلى الطريق الدائري.