تأجيل محاكمة عاطل قتل صديقه بالمطرية لجلسة 11 فبراير 2024

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل قتل صديقه بسبب الخلاف على 50 جنيهًا بالمطرية لجلسة 11 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام خلافهما حول 50 جنيه ثمن مشروبات أثناء جلوسهم علي المقهي بالمطرية.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه بعد شجار مع صديقه.

وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.