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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة عاطل قتل صديقه بالمطرية لجلسة 11 فبراير 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل قتل صديقه بسبب الخلاف على 50 جنيهًا  بالمطرية لجلسة 11 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم  قتل المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام خلافهما حول 50 جنيه ثمن مشروبات أثناء جلوسهم علي المقهي بالمطرية.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه بعد شجار مع صديقه.

وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل قتل صديقه المقهى