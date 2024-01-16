طقس دافئ على جنوب سيناء.. والعظمى 24 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 14 درجة، ورياح معتدلة 26 كيلومترًا على الساعة، العظمى بمدينة سانت كاترين 13 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 20.

طابا الصغرى 11 والعظمى 18.

كاترين الصغرى 3 والعظمى 13.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 20.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ١٩ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٤ درجة مئوية

شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية