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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

رئيس إسكان النواب
رئيس إسكان النواب
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تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة 11 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

  • 3 طلبات للنائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية قومبانية لوقين - وحدة محلية زهرة محافظة البحيرة، والذي يتم تنفيذه عن طريق البنك الدولي، وعدم إدراج محطة الرفع بعزبة عثمان التي تتبع الحيز العمراني لمدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة، وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض العزب والقرى، بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.
  • 4 طلبات للنائب محمد عبدالله زين الدين بشأن التراخي في تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية - التابعة لمدينة إدكو- محافظة البحيرة، والتأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، بمدينة إدكو- محافظة البحيرة، والبطء الشديد في إحلال وتجديد توسعة الخطوط المتهالكة بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، وعدم وجود خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة إدكو- محافظة البحيرة.
  • طلب النائب بلال النحال بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سمخراط ومنية السعيد بمركزي الرحمانية والمحمودية - محافظة البحيرة.
  • طلب النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض القرى بمركز أبو حمص - محافظة البحيرة.
  • طلب النائب محمد عزت عرفات، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى والمناطق بمركزي إيتاي البارود وشبرا خيت- محافظة البحيرة.
  • طلب النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى محلة أحمد وكفر غرين والطود والنقدي، وكذلك عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العنب- مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة.
     
لجنة الاسكان بمجلس النواب 3 اجتماعات النائب محمد عطية الفيومي 11 طلب إحاطة