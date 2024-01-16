اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة 11 طلب إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- 3 طلبات للنائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية قومبانية لوقين - وحدة محلية زهرة محافظة البحيرة، والذي يتم تنفيذه عن طريق البنك الدولي، وعدم إدراج محطة الرفع بعزبة عثمان التي تتبع الحيز العمراني لمدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة، وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض العزب والقرى، بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.
- 4 طلبات للنائب محمد عبدالله زين الدين بشأن التراخي في تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية - التابعة لمدينة إدكو- محافظة البحيرة، والتأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، بمدينة إدكو- محافظة البحيرة، والبطء الشديد في إحلال وتجديد توسعة الخطوط المتهالكة بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، وعدم وجود خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة إدكو- محافظة البحيرة.
- طلب النائب بلال النحال بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سمخراط ومنية السعيد بمركزي الرحمانية والمحمودية - محافظة البحيرة.
- طلب النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض القرى بمركز أبو حمص - محافظة البحيرة.
- طلب النائب محمد عزت عرفات، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى والمناطق بمركزي إيتاي البارود وشبرا خيت- محافظة البحيرة.
- طلب النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى محلة أحمد وكفر غرين والطود والنقدي، وكذلك عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العنب- مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة.