اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة 11 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي: