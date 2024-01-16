اليوم.. مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ 98 طلب إحاطة وسؤال

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة 98 أداة رقابية متنوعة بين طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير التموين.

وكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد قرر إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو 98 أداة رقابية تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تشمل الأدوات الرقابية خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.