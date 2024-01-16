صلاح الشرنوبي من بروفات حفله في الرياض:"تواجدي بالسعودية وسام على صدري"

وصل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي إلى الرياض وسط استقبال وحفاوة من القائمين على الحفل.

وتوجه الشرنوبي إلى المسرح لمتابعة بروفات الحفل مع الفنانة أسماء لمنور وباقي النجوم وقال في كلمة قصيرة:"أشكر من قلبي معالي المستشار تركي آل شيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي اعتبره وسام على صدري".

كما أشعر بسعادة غامرة على تواجدي مع الجمهور السعودي الكبير خاصة أن أصداء الحفل مبهرة وأحدثت رد فعل جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز فشكرا على هذه الهدية الغالية".



يذكر أن الحفل سيقام يوم الخميس القادم بمشاركة النجوم راغب علامة ووائل جسار وأصالة ونانسي عجرم وأسماء لمنور.