ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صلاح الشرنوبي من بروفات حفله في الرياض:"تواجدي بالسعودية وسام على صدري"

بروفات حفل صلاح الشرنوبي
بروفات حفل صلاح الشرنوبي في الرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي إلى الرياض وسط استقبال وحفاوة  من القائمين على الحفل.
وتوجه الشرنوبي إلى المسرح لمتابعة بروفات الحفل مع الفنانة أسماء لمنور وباقي النجوم وقال في كلمة قصيرة:"أشكر من قلبي معالي المستشار تركي آل شيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي اعتبره وسام على صدري".
كما أشعر بسعادة غامرة على تواجدي مع الجمهور السعودي الكبير خاصة أن أصداء الحفل مبهرة وأحدثت رد فعل جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز فشكرا على هذه الهدية الغالية".


يذكر أن الحفل سيقام يوم الخميس القادم بمشاركة النجوم راغب علامة ووائل جسار وأصالة ونانسي عجرم وأسماء لمنور.

 

صلاح الشرنوبى حفل الرياض اسماء لمنور بروفات