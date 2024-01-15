حفل ذا "بيست".. منتخب البرازيل يحصل على جائزة فيفا للعب النظيف

فاز منتخب البرازيل بجائزة فيفا للعب النظيف.

وتقام حفل الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، الحفل السنوى لجوائز “ذا بيست” 2023 The Best التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحصل الحارس البرازيلي ايدرسون حارس مانشيستر سيتي علي جائزة ذا بيست افضل حارس في العام متفوقا علي ياسين بونو المغربي وتيبو كورتوا.

وايضا فاز بيب جورديولا علي جائزة افضل مدرب في العالم لعام 2023.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليس هذة المرة الاولي الذي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل بعتباره واحد من اساطير كرة القدم عبر التاريخ.

جوائز في ذا بيست:

- أفضل لاعب ولاعبة في العالم

- أفضل حارس وحارسة في العالم

- أفضل مدرب ومدربة في العالم

- جائزة بوشكاش لأجمل هدف

- جائزة اللعب النظيف

- جائزة المشجعين

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