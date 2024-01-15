صور.. درامز وأورج وجيتار في استقبال ضيوف فيلم "مقسوم"

حرص المنظمين للعرض الخاص لفيلم الكوميديا الاجتماعية “مقسوم” للمخرجة كوثر يونس، على استقبال الضيوف من الفنانين والإعلاميين بطريقة مميزة من خلال وضع عدد من الآلات الموسيقية كالدرامز والجيتار والأورج في قاعة العرض التي تحتضن العرض كنوع من التعبير والترويج لموضوع الفيلم الذي تتمحور قصته حول فرقة موسيقية نسائية.

ومن المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

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