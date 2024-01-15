واشنطن تبدي قلقها بشأن المحتجزين لدى حماس بعد مرور 100 يوم على الحرب

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن مصير المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بعد مرور 100 يوم على اندلاع النزاع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان صادر عن الوزارة، إلى صعوبة فهم الحالة التي يعيشونها ومعاناتهم خلال هذه الفترة.

وأكد بلينكن في البيان أن هناك ستة أمريكيين يتم احتجازهم لدى الجانب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن بينهم 130 محتجزًا بشكل عام.

وأوضح أنه التقى مع عائلات الضحايا وأبلغهم بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم ولن تشعر بالراحة حتى يتم إعادة شملهم مع أحبائهم.

وأكد الوزير استمرار الإدارة الأمريكية في العمل بلا انقطاع لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين.