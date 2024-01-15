كأس رابطة الأندية.. أحمد عبد الرؤوف: أتحمل نتيجة مباراة الاتحاد وبلدية المحلة

أعرب أحمد عبد الرؤوف،المدير الفني لفريق بلدية المحلة،عن رضاه عن نتيجة مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري في كأس رابطة الأندية المحترفة.



وقال مدرب بلدية المحلة في تصريحات خاصة عقب المباراة خلال المؤتمر الصحفي:«فريق نادي الاتحاد السكندري فريق قوي وأمام جمهوره وضع آخر،مشيرًا إلى أن بعض من لاعيبه يخوضون المباراة لأول مرة».

وأوضح مدرب بلدية المحلة ان فريقه قدم أداء ممتاز خلال الشوط الثاني، وحرمنا نادي الاتحاد في ذات الشوط من الوصول إلي مرمانا.

وتابع مدرب بلدية المحلة قائلًا:«لدينا لاعبين شباب لا يملكون الخبرات الكافية بالدوري وهدفنا أن نقدم فريق جيد ».

و استكمل تصريحاته قائلًا:«أتحمل المسئولية كاملة عن لقاء اليوم ونتيجته،موضحًا أن إمكانيات الفريق متواضعة ونتدرب كثيرًا وكنا نأمل أن نفوز بالمباراة ونعاني من أخطاء كثيرة تحتاج إلي جهد كبير الفترة القادمة».

وفاز الاتحاد السكندري علي نظيره بلدية المحلة،بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين،على ملعب استاد الإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.