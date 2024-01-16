داعش وحرب غزة.. محاولات لاستغلال القضية بإشعال جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا

يحاول تنظيم داعش الإرهابى منذ مطلع يناير ٢٠٢٤، الترويج لفكرة الدفاع عن الشعب الفلسطينى من خلال تنفيذ هجمات فى أماكن مختلفة من العالم، ولذلك أعلنت الجماعات التابعة لتنظيم داعش فى جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مسئوليتها عن الهجمات التى نفذت مؤخرا كجزء من الحملة العالمية الجديدة للتنظيم ويمكن أن تحاول تنفيذ هجمات كبيرة ضد المدنيين والمواقع الدينية فى مناطق عملياتها لتعظيم القيمة الدعائية للحملة.

وتصف وسائل الإعلام المركزية لتنظيم داعش الحملة بأنها داعمة للقضية الفلسطينية ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس، وتشجع أيضا هجمات الذئاب المنفردة ضد المدنيين فى الغرب.

وأعلنت الجماعات التابعة لتنظيم داعش فى جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مسئوليتها عن الهجمات كجزء من الحملة العالمية الجديدة التى أطلقها داعش بتفجيرات ٣ يناير فى كرمان بإيران، وقد أعلنت ولاية أفريقيا الوسطى التابعة لتنظيم داعش، وولاية موزمبيق، وولاية الساحل، وولاية غرب أفريقيا مسئوليتها عن الهجمات كجزء من الحملة منذ ٤ يناير على غرار حملات تنظيم داعش السابقة التى تسعى فيها المجموعات إلى تحقيق أهدافها المحلية بما يتماشى مع أهداف الهجوم النموذجية مع التنسيق المركزى لمطالباتها لتحقيق أقصى قدر من تأثير دعايتها.

أعاد تنظيم داعش فى غرب أفريقيا تنشيط خلية هجومية فى وسط نيجيريا لتعلن مسئوليتها عن أول هجوم للجماعة فى وسط نيجيريا منذ عام ٢٠٢٢ كجزء من الحملة. حيث هاجم مسلحون سوبر ماركت فى مارابا، ولاية نصراوة، وسط نيجيريا، فى ٢ يناير. يتماشى هذا مع الجهود المستمرة التى تبذلها الجماعة منذ عام ٢٠٢٢ لفتح جبهة جديدة ضد الحكومة النيجيرية فى أجزاء بها أغلبية مسيحية وأكثر حساسية سياسيًا واقتصاديًا فى نيجيريا مقارنة بمنطقة عملياتها الأساسية فى الشمال الشرقي.

وزادت حركة التضامن بشكل كبير من معدل هجماتها، وخاصة ضد المدنيين المسيحيين، لتعزيز الحملة، نفذت ولاية موزمبيق ما لا يقل عن ١٨ هجومًا فى الفترة ما بين ٣ و٨ يناير عبر ثلاث مناطق مختلفة فى مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق، وفقًا لوسائل الإعلام الموزمبيقية.

وقد أعلنت ولاية موزمبيق مسئوليتها عن أربع من هذه الهجمات على الأقل، وبلغ متوسط عمليات ولاية موزمبيق ١٠ مشاركات شهريًا فقط عام ٢٠٢٣، وفقًا لقاعدة بيانات مواقع النزاعات المسلحة والأحداث واستهدفت هجمات يناير فى المقام الأول المدنيين فى القرى المسيحية، وهو ما يتماشى مع أنماط الهجمات التاريخية للجماعة.

وشكلت الهجمات على المدنيين ما يقرب من ٨٠ ٪ من نشاطها فى الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، واستمر التنظيم فى قتل المدنيين الذين لا يتعاونون معه بمعدل مرتفع، حتى مع أن الهجمات على المدنيين أصبحت تمثل نسبة أقل من إجمالى نشاطه منذ عام ٢٠٢٠.

وقد يتماشى نشاط ولاية الساحل وولاية أفريقيا الوسطى مع العمليات النموذجية للمجموعات. أعلنت الجماعات التابعة مسئوليتها عن هجومين وثلاث هجمات على الأقل على التوالى كجزء من الحملة منذ ٤ يناير.

استهدف تنظيم داعش الإرهابى القوات المالية وميليشيا عرقية الطوارق المنافسة فى شمال شرق مالي، بينما استهدف تنظيم داعش فى الساحل والصحراء قرى مسيحية فى شمال شرق جمهورية مالى الديمقراطية.

ووصفت وسائل الإعلام المركزية لتنظيم داعش الحملة بأنها رد التنظيم على الحرب بين إسرائيل وحماس ودعما للمسلمين الفلسطينيين، أطلق تنظيم داعش حملته رسميًا فى ٤ يناير بكلمة مدتها ٣٠ دقيقة ألقاها المتحدث باسمه ناقش فيها الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأدان المتحدث تصرفات إسرائيل، وأدان حماس لكونها وكيلة للفصائل الشيعية "المشركة" فى "محور المقاومة" الإيراني. وشدد المتحدث على أن "خطط إيران ومشاريعها ومؤامراتها التوسعية ضد المسلمين لا تقل خطورة عن مؤامرات وكراهية اليهود والصليبيين". ثم استخدم هذا التأطير للدعوة إلى قتل "اليهود والصليبيين وحلفائهم المجرمين [المسلمين السنة والشيعة غير السلفيين]" فى جميع أنحاء العالم حتى لا يبقى لإسرائيل أى حلفاء.

يمكن أن يحاول عدد من الذئاب المنفردة والتابعون لتنظيم داعش تنفيذ هجمات ضد المدنيين والمواقع الدينية لتعزيز الحملة العالمية. ودعا المتحدث باسم داعش أتباعه على وجه التحديد إلى استهداف السهل قبل الصعب، والمدنى قبل العسكري، والأهداف الدينية قبل كل شيء. حذر تقرير استخباراتى أمريكى صدر فى أوائل ديسمبر ٢٠٢٣ من أن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش من المرجح أن يستخدما الحرب بين إسرائيل وحماس لتشجيع الدعوات لشن هجمات منفردة وأن الأهداف الأساسية ستكون الكنائس والمعابد اليهودية وأفراد المجتمع اليهودي.

وستحاول الجماعات التابعة لتنظيم داعش تنظيم مثل هذه الهجمات على نطاق أوسع فى مناطق عملياتها خلال الشهر المقبل. وكانت تفجيرات ٣ يناير فى إيران والتى أسفرت عن مقتل ٩١ مدنيًا على الأقل تتماشى مع هذا التوجيه. كما أنشأت الجماعات التابعة لتنظيم داعش سابقة واضحة للهجمات على المواقع الدينية، إما بمهاجمة أو محاولة مهاجمة مواقع دينية فى سبع دول مختلفة منذ بداية عام ٢٠٢٢.

ويعتبر تنظيم داعش فى غرب أفريقيا من أنشط التنظيمات التابعة فى جنوب الصحراء الكبرى لتنفيذ مثل هذه الهجمات. وقد حاول تنظيم داعش بالفعل دون جدوى تنفيذ تفجيرات تستهدف الكنائس والشخصيات الدينية بالقرب من العاصمة الأوغندية باستخدام العبوات الناسفة والقنابل البريدية فى سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٣. كما حاول تنظيم داعش أيضًا قصف المدنيين فى الحانات أو المهرجانات الموسيقية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا معتقدين أن جميع الحاضرين إما مسيحيون أو مسلمون غير مخلصين.

نجحت الجماعة فى تنفيذ العديد من الهجمات البارزة فى غرب أوغندا بالقرب من الحدود مع الكونغو الديمقراطية عام ٢٠٢٣، بما فى ذلك مذبحة استهدفت تلاميذ المدارس فى يونيو ٢٠٢٣ وهجوم أدى إلى مقتل سائحين بريطانيين وجنوب أفريقيين فى أكتوبر ٢٠٢٣.

تمثل الهجمات فى أوغندا حملة انتقامية ردًا على عمليات مكافحة التمرد التى تقوم بها أوغندا ضد ملاذات الجماعة فى شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتى بدأت فى نوفمبر، وتهدف الحملة أيضًا إلى صرف انتباه القوات الأوغندية وتحويلها عن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

احتفظ تنظيم داعش فى غرب أفريقيا بقدرات هجومية محدودة على الأقل فى وسط نيجيريا، رغم قيام قوات الأمن النيجيرية بتدمير خلايا تنظيم داعش فى غرب أفريقيا فى وسط نيجيريا طوال عام ٢٠٢٣، واعتقلت الشرطة أعضاء رئيسيين فى الخلية فى ولاية كوجى - التى ساهمت فى معظم هجمات الجماعة فى وسط نيجيريا فى يناير ٢٠٢٣.

وكذلك قامت قوات الأمن بتفكيك خلية محتملة لتنظيم داعش فى ولاية غرب أفريقيا فى ولاية نصراوة فى مايو ٢٠٢٣ وداهمت منازل آمنة كانت تحتوى على عبوات ناسفة فى نصراوة وكوجى فى يونيو ٢٠٢٣. كما ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء مشتبه بهم فى خلية بالقرب من العاصمة فى أكتوبر ٢٠٢٣، أدى هذا الضغط إلى توقف هجمات تنظيم داعش فى غرب أفريقيا فى وسط نيجيريا اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢٣ حتى إطلاق النار على سوبر ماركت فى ولاية نصراوة فى ٢ يناير ٢٠٢٤.

استنتاجات

لم توجه أى جماعة من الجماعات التابعة لتنظيم داعش هجماتها على المصالح الإسرائيلية فى أفريقيا، التى تنتشر بها الشركات والمصالح الاسرائيلية

تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم داعش المدنيين على مستوى القارة تحت دعوى الأهداف السهلة

تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم داعش الشيعة والمسيحيين على أوسع نطاق، من المواطنين المدنيين فى الدولة التى يعمل فيها فرع التنظيم ويظهر هذا جليا فى نيجيريا

لم تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم داعش أى من المصالح أو القواعد الأمريكية فى أفريقيا، بل تهتم باستهداف القواعد العسكرية الوطنية

والسؤال المهم الذى يطرح نفسه بعد كل هذا هل هناك من يصدق أن تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به فى أفريقيا يعمل لصالح القضية الفلسطينية؟