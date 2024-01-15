"اطفال علي حافة قوس قزح" يشارك بمعرض الكتاب

يصدر عن دار شمس للنشر والتوزيع للباحثة التربوية و استشاري تعديل السلوك د. ماري رمسيس كتاب اطفال علي حافة قوس قزح توعية الاطفال عن المثلية الجنسية.

الكتاب يعد الأول من نوعه الذي يقدم في أسلوب حواري علمي أهمية التأكيد علي الهوية الجنسية للذكور والإناث ويواجه خطر التشويش على الاطفال في هذا الأمر .ويتصدي للترويج للمثلية في افلام الكارتون والمنتجات الدرامية الأخري .

الكتاب يخاطب المرحلة العمرية من 9الي 12 عاما ويقرا مع ولي الأمر ومزود بصور توضيحيه

ماري رمسيس صدر له من قبل في سلسلة التوعية الأسرية للاطفال كتب الهدية المرفوضة للتحذير من التحرش الجنسي وكتاب بنوتي كبرت لإعداد الفتيات لمرحلة النضوج والبلوغ ، وكتاب اسال ماما أخطاء شائعة في التربية.