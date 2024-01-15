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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس رابطة الأندية.. سموحة يختتم استعداداته لموقعة فيوتشر في الجولة الثانية

كأس رابطة الأندية..سموحة
كأس رابطة الأندية..سموحة يختتم استعدادته لموقعة فيوتشر
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، استعداداته لموقعة فيوتشر، على ملعب النادي السكندري، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن جانبه، يضع أحمد سامي وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الإثنين، الرتوش الأخيرة لتشكيل الموج الأزرق أمام فيوتشر في كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل سموحة، تغييرات،بسبب الإصابات التي ضربت قوام الفريق مؤخرًا.

ويستضيف سموحة نظيره فيوتشر، غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

كأس رابطة الأندية المحترفة مباراة سموحة و فيوتشر الجولة الثانية سموحة يختتم استعدادته لموقعة فيوتشر استاد الاسكندرية