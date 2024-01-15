صابرين تكشف تفاصيل دورها في مسار إجباري

أكدت النجمة صابرين أنها تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار اجبارى" المكون من 15 حلقة، غدًا الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الاثنين، لافتة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أنها متحمسة جدًا للعمل باعتباره أول إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضًا المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

وتابعت، أنها من مؤيدى فكرة تقديم مسلسلات من 15 حلقة لأن أحداثها تكون مكثفة وسريعة وبعيدة عن التطويل والمط، مشددة على أن كل حلقة في "مسار اجبارى" بها مفاجآت وأنها تجسد دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحاسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها، متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وكان آخر أعمال صابرين في الدراما مسلسل "أعمل إيه؟" من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.