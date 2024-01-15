الداودي يتفقد محطة تداول الحاويات بميناء سفاجا البحرى لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بقنا

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ميناء سفاجا البحرى بمحافظة البحر الأحمر، في استجابة سريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بالميناء، لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة.

كان في استقباله اللواء اركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحرى اركان حرب ياسر عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحري ولفيف من قيادات الهيئة.

جاءت الزيارة بهدف تعزيز أوجه الاستفادة المثلي من الميناء في خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة لا سيما بعد أعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا.

ضم الوفد المرافق لمحافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ولفيف من رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكبار المستثمرين.

بدأ اللقاء بكلمة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر الذى استعرض فيها جهود الدولة المصرية في تطوير الموانئ البحرية مثل ميناء سفاجا وميناء الغردقة ونويبع وغيرها، مشيرا أن الهيئة يتبعها العديد من الموانئ البحرية التي تمتد علي سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والتى تتميز بموقع متميز في مسار التجارة العالمية وتشرف علي العديد من الموانئ التخصصية (بترولية- تعدينية- سياحية).

فيما شكر محافظ قنا رئيس الهيئة علي حسن الاستقبال وثمن الجهد المبذول من هيئة الموانئ في تطوير الموانئ التابعة لها لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات مما ينعش مناخ الاستثمار في محافظة قنا والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه أوضح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحري، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مضيفا أن الميناء يقع على الساحل الغربى للبحر الأحمر وهو عبارة عن خليج طبيعى على مسافة 60 كم جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحرى جنوب ميناء السويس وهذا الخليج الطبيعى محمي من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا، كما أنه محمي من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ويسمح بإستقبال السفن كبيرة الغاطس.

وعلي هامش اللقاء تم فتح باب النقاش مع المستثمرين حول مستقبل الاستيراد والتصدير في ظل تطوير الميناء.

وفي الختام تبادل محافظ قنا واللواء أركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد الدروع التذكارية، حيث أهدى «الداودي» درع المحافظة للواء عبد الرحيم محمد تقديرًا له على جهده في تطوير الموانئ مما يعزز فرص الاستثمار لابناء الصعيد ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، كما أهدى اللواء عبد الرحيم درع للمحافظ على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة وتشجيع الاستثمار بتوفير مناخ استثماري جاذب بالمحافظة.

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