أمم أفريقيا 2023.. بلماضي فى مهمة استعادة كبرياء الجزائر ومحرز يبحث عن رقم قياسي

يفتتح المنتخب الأول الجزائري لكرة القدم مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2023، بمواجهة نظيره الأنجولي في المباراة المقررة اليوم الاثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويسعى «محاربو الصحراء» بقائمة مليئة بالنجوم للتويج بلقبه الأفريقي الثالث، بعد الفوز بالأميرة السمراء في نسختي 1990 و2019، حيث يخوض «مُحاربو الصحراء» بطولة الكان بقائمة تبلغ قيمتها السوقية 216.85 مليون يورو، ويتواجد في المرتبة الـ30 بالتصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأمل جمال بلماضي، المدير الفني للخضر، في إعادة تثبيت أقدامه مع «محاربي الصحراء»، بعد تقديم أداءً باهتًا خلال فعاليات النسخة الماضية وتوديع البطولة من دور المجموعات في مفاجأة غير متوقعة، حيث واصل «بلماضي» إخفاقاته مع المنتخب الجزائري بعد التتويج ببطولة كان 2019، وفشل في قيادة محاربي الصحراء للتأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، وخاض منذ تعيينه مدربًا للمنتخب الجزائري، 63 مباراة في مختلف المسابقات حقق خلالها 42 فوزًا بجانب 15 تعادلًا وتلقى 6 هزائم فقط.

واختار «بلماضي»، قائمة تضم 26 لاعبًا منهم 4 فقط ينشطون في الدوري المحلي، وتأتي القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، ورايس وهاب مبولحي، وأسامة بن بوط.

وفي الدفاع: يوسف عطال، وكيفن جيتون، وعيسى ماندي، وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وأمين توجاي، وأحمد توبة، وزين الدين بلعيد.

وفي خط الوسط: نبيل بن طالب، وإسماعيل بن ناصر، وسفيان فيجولي، ورامز زروقي، وهشام بوداوي، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وإسماعيل بن ناصر.

وفي الهجوم: رياض محرز، وآدم وناس، ومحمد أمين عمورة، وإسلام سليماني، وبغداد بونجاح، ويوسف بلايلي، وأمين جويري.

ومن المتوقع أن يعتمد جمال بلماضي على التشكيل التالي لخوض منافسات كان 2023:

حارس المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - نبيل بن طالب - فارس شايبي (سفيان فيغولي).

خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - يوسف بلايلي (آدم وناس).

محرز يبحث عن رقم قياسي

ويعول المنتخب الجزائري آماله على رياض محرز، قائد محاربي الصحراء، من أجل استعادة هيبة الخضر الأفريقية، والتتويج باللقب الأفريقي الثالث، وتكرار ما فعله في نسخة مصر 2019، عندما قاد محاربي الصحراء لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم.

ويسجل «محرز»، صاحب الـ 32 عامًا، قائد المنتخب الجزائري والمحترف ضمن صفوف فريق أهلي جدة السعودي، مشاركته الخامسة في بطولة الكان، بعد مشاركته في أربع نسخ ماضية أعوام 2015، 2017، 2019، و2021، وشهدت نسخة 2019 أفضل مشاركة لقائد محاربي الصحراء بعد تسجيل 3 أهداف والتتويج باللقب الأفريقي الثاني في تاريخ الخُضر.

ونجح «محرز» خلال مشاركاته الأربع الماضية في بطلولة الكان من تسجيل 6 أهداف، وصناعة هدفين آخرين، خلال 17 مباراة، حيث سجل هدفًا في بطولة 2015 وهدفين في 2017 و3 أهداف في 2019 بمصر.

ويتقاسم «محرز» بأهدافه الستة محرز صدارة هدافي «الخُضر» في المسابقة القارية، برفقة النجم لخضر بلومي، ويحتاج نجم الأهلي السعودي، لتسجيل هدف واحد لفض الشراكة والانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر في كأس أفريقيا.