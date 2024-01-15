التحقيق مع عاطلين متهمين بحيازة مخدر الآيس بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع عاطلان لهما معلومات جنائية) متهمين بحيازة كمية من مخدر الآيس والحشيش و٢ سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الوراق.

البداية بورود معلومات لقسم شرطة الوراق مفادها قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم، بالاتجار فى المخدرات.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الآيس ، الحشيش" – 2 سلاح أبيص "مطواه" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتمها بالمضبوطات اعترفوا بحيازة المواد المواد المخدرة بقصد الإتجار و المبلغ المالى من متحصلات الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.