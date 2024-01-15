محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبى لـ 33 متدربا

تابع، اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبى على نظم دعم القرارات الذكية، وذلك لصقل وتنمية مهارات 33 متدرب من مراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية، على مدار يومين، والذى ينظمة مركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

ويتناول البرنامج التدريبى، محاور الذكاء الإصطناعى وأهميته في نظم دعم القرارات الذكية، وتأمين البيانات والمعلومات.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن هدف البرنامج التدريبى هو إستخدام التكنولوجيات المتقدمة في إتاحة البيانات للوصول منها الى معلومات لتكون مكون أساسى في إتخاذ القرارات الذكية، لخدمة التنمية، وسبل تأمين تلك البيانات والمعلومات، فضلاً عن استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى وتأثيرها في عملية صنع وتكوين قرارات ادارية خالية من الخطأ، مما ينعكس إيجاباً على القرارات الادارية المتخذة، في عصر المعرفة وثورة تكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمى، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

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