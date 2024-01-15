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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جدول مباريات الزمالك بالدور الأول لدوري السوبر

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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يستعد فريق سلة الزمالك، لانطلاق مباريات الدور الأول لمسابقة دوري السوبر، وذلك بعد أيام قليلة، في البطولة التي يسعى الفارس الأبيض للتتويج بها .

ويبدأ الزمالك الدور الأول بمواجهة سموحة في الأسبوع الأول يوم الأربعاء 17 يناير ، ثم يواجه الأهلي في الجولة الثانية يوم 20 يناير، ثم يواجه الجزيرة في الجولة الثالثة يوم 23 يناير، ثم يواجه الاتحاد يوم 26 يناير بالجولة الرابعة، ثم يواجه هليوبوليس يوم 29 يناير بالجولة الخامسة، ثم يواجه المصرية للاتصالات يوم 1 فبراير، ثم يواجه سبورتنج يوم 4 فبراير بالجولة السابعة .

ويقود فريق سلة الزمالك المدرب وائل بدر والذي تولي المهمة خلفا للمدرب أحمد مرعي .

سلة الزمالك اتحاد كرة السلة دوري السوبر أيمن مصطفى