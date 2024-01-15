جدول مباريات الزمالك بالدور الأول لدوري السوبر

يستعد فريق سلة الزمالك، لانطلاق مباريات الدور الأول لمسابقة دوري السوبر، وذلك بعد أيام قليلة، في البطولة التي يسعى الفارس الأبيض للتتويج بها .

ويبدأ الزمالك الدور الأول بمواجهة سموحة في الأسبوع الأول يوم الأربعاء 17 يناير ، ثم يواجه الأهلي في الجولة الثانية يوم 20 يناير، ثم يواجه الجزيرة في الجولة الثالثة يوم 23 يناير، ثم يواجه الاتحاد يوم 26 يناير بالجولة الرابعة، ثم يواجه هليوبوليس يوم 29 يناير بالجولة الخامسة، ثم يواجه المصرية للاتصالات يوم 1 فبراير، ثم يواجه سبورتنج يوم 4 فبراير بالجولة السابعة .

ويقود فريق سلة الزمالك المدرب وائل بدر والذي تولي المهمة خلفا للمدرب أحمد مرعي .